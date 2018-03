¿Fast Furious? Conoce a Hyperloop, transporte subterráneo

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Entérate cómo funciona Hyperloop, el transporte subterráneo de Elon Musk.

El revolucionario concepto de transporte de The Boring Company llevará a personas y vehículos de una ciudad a otra, evitando el tránsito y los trayectos tardados, informó Vanguardia MX.

Los túneles de alta velocidad de Elon Musk están cada vez más cerca de ser una realidad. El dueño de Tesla, Space X y The Boring Company compartió un video en Twitter donde muestra cómo funcionará el transporte subterráneo Hyperloop.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

Musk explicó que la prioridad de estos túneles será transportar a personas y ciclistas que no tienen automóvil (en el pasado había dicho que estarían diseñados para cargar otros vehículos). Sin embargo, dijo que una vez que toda la gente sea trasladada, los autos también podrán pasar.

Boring Co urban loop system would have 1000’s of small stations the size of a single parking space that take you very close to your destination & blend seamlessly into the fabric of a city, rather than a small number of big stations like a subway