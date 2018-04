¿Es posible obtener gasolina sin petróleo? Aquí te lo decimos

Agencia

ALEMANIA.- ¿Gasolina sin petróleo?, es posible, se trata de la nueva apuesta de la industria automotriz.

De acuerdo con Vanguardia MX, en la actualidad los desarrollos van enfocados a los coches eléctricos, sin embargo. Todavía existen quienes buscan una alternativa en el mismo combustible.

El futuro de los motores a combustión interna parece ser incierto y muy cerca de su final, los fabricantes de automóviles se encuentran invirtiendo gran parte de su capital en la construcción y lanzamiento de coches eléctricos o híbridos; teniendo algunos un plan concreto para dejar de producir autos tradicionales que utilizan combustibles como gasolina y diésel. Sin embargo, existe una nueva esperanza para estas tecnologías de motores tradicionales y es la de un nuevo combustible capaz de funcionar sin la utilización principal del petróleo.

Audi y la gasolina sintética

El fabricante alemán de coches Audi, ha logrado la producción de una gasolina de bases sintéticas sin la necesidad del petróleo, siendo esta a base de biomasa. Aseguran que el producto final consta de todas las propiedades necesarias para la combustión, siendo de una alta pureza. La colaboración de Global Bioenergies con Audi, ha dado como resultado la elaboración de unos 60 litros de esta nueva gasolina, la mayor cantidad conseguida de combustible sin petróleo. Gracias a esta cantidad se podrán realizar todos los estudios sobre motores y así obtener los resultados que puedan terminar de encaminar este arriesgado proyecto.

En informes presentados por ambas empresas se puede apreciar que el nuevo combustible ha logrado una alta pureza y propiedades antidetonantes muy buenas, ofreciendo así unas capacidades para mejorar la compresión del motor y como consecuencia su eficiencia.

"En la planta de Leuna (Alemania), Global Bioenergies produce isobuteno renovable de alta pureza, que el Instituto Fraunhofer convirtió, con el agregado de aditivos (isooctano, ETBE e isododecano), en gasolina de alto rendimiento. Estos e-combustibles se utilizarán en las pruebas de motor de Audi, en complemento de los que ya realiza Global Bioenergies", anuncio el fabricante Alemán.

Se espera que para el año 2019 se incremente la capacidad para producir este nuevo combustible, gracias a la instalación de una unidad de producción en la planta de Leuna, con la cual se espera la obtención de grandes porciones de la gasolina sintética.

La nueva E-Gasolina

Esta nueva gasolina fabricada por Audi, es un combustible líquido, obtenido a partir de biomasa procesada, y que no contiene los componentes azufre y benceno. Es por ello que se convertiría en un combustible muy bajo en contaminantes. Entre los estudios del constructor, se encuentra a futuro eliminar la biomasa, dejando solo el CO2 e hidrogeno como componentes para su producción.

Gasolina sintética en la historia

Debemos tener presente que la Gasolina sintética no es precisamente algo nuevo en el mercado automotriz, siendo esta una nueva apuesta con un proceso de creación mejorado. La primera gasolina sintética de la cual se tiene conocimiento, fue creada por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de mantener abastecido a su ejército, el cual era un alto consumidor de combustible y por ello no eran capaces de obtener el mismo de los pozos de los países donde se encontraban. En el caso actual se trata nuevamente de Alemania pero con diferentes prioridades, es ahora el objetivo principal el lograr un motor de combustión que no produzca contaminación y evitar la dependencia de los países productores de Petróleo, los cuales atraviesan la mayoría de las veces problemas políticos.

El principal objetivo es el cuidado del medio ambiente, y es por ello que nace la interrogante de ¿cómo lograr que al quemar combustible se logre un cuidado ecológico? Los combustibles sintéticos al ser quemados como parte de la combustión, producen emisiones de CO2 al medio ambiente pero que a diferencia del mismo componente en el petróleo, este es más reciente. El nuevo tipo de combustible produce CO2 al quemarse, pero a su vez las plantas de donde se procesa también han consumido CO2, lo que mantiene un ciclo de carbono actualizado. El petróleo de igual forma libera CO2 pero el mismo fue atrapado hace millones de años y es por ello que el nuevo combustible es llamado ECO, por tener un ciclo de liberación de carbono actual.