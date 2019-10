Infancia arruinada: soplar los cartuchos de tu Nintendo era mala idea

Agencia

MÉXICO.- Una afirmación por excelencia de toda aquella persona que se jacte de ser videojugadora es que a los cartuchos se les sopla cuando la consola no los detecta.

No importa cuántas veces se nos haya dicho que eso no debía hacerse, siempre le soplábamos a los cartuchos cuando no jalaban, e incluso pasábamos a soplarle directo al slot de la consola donde había que colocarlos.

Pero Nintendo siempre nos dijo de manera directa que debíamos abstenernos de soplarle a los cartuchos, tal como puedes comprobarlo al ver los de Nintendo 64. Vayamos por partes:

Esta es una leyenda que viene en la parte trasera del cartucho de Nintendo 64. A la letra dice “No soplar el borde del conector ni tocar con los dedos”:

Porque claro, cuando soplarle al cartucho no era suficiente para que el juego jalara y soplarle al slot de la consola tampoco ayudaba en nada, era momento de usar los dedos cubiertos en un pedazo de tela (por lo general la playera) para tallar el borde del conector del cartucho o el de la consola.

La creencia popular era que los cartuchos no jalaban porque se les había acumulado polvo o mugre en la tarjeta y por ello debía soplárseles.

Pero en realidad esa falla respondía a la manera en que las consolas estaban diseñadas para interactuar con los cartuchos.