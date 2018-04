Lo nuevo de Instagram: llegan los 'Name tags'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Instagram está probando una nueva función que simplificará el proceso de comenzar a seguir a nuevos usuarios en la red social de fotografía, una de las más populares del momento. Mediante unas tarjetas o códigos similares a los de Snapchat y haciendo uso de la cámara de Stories para escanearlo, añadir a nuevos amigos será inmediato y más sencillo.

La plataforma, propiedad de Facebook, se ha caracterizado en los últimos meses por estar añadiendo nuevas funciones de manera constante para el disfrute de los usuarios, por lo que ésta es sólo otra más que se enmarca en las pruebas para implementar videollamadas o fotografías con modo retrato. Además, también hemos asistido recientemente a la llegada de los GIFs o su herramienta de compras para perfiles empresariales.

Las nuevas tarjetas permitirán que cada usuario cree la suya propia personalizada para compartirla con amigos en el momento o a través de otras redes sociales, por ejemplo, permitiendo así conseguir ganar seguidores de una manera más fácil. El uso en pruebas de esta característica es algo que la plataforma ha confirmado a TechCrunch, por lo que parece probable que veamos hecha efectiva su implantación en algún momento durante los próximos meses.

La enésima copia a Snapchat

El funcionamiento de esta opción es extremadamente básico, al menos en su versión de prueba. El usuario verá, una vez implementada la herramienta, un nuevo icono en su perfil a través del cual poder crear su tarjeta o nametag, en la cual podrá añadir diferentes fondos y figuras para hacerla más personal, tal y como se muestra en el vídeo ubicado tras este párrafo.

Esta no sino otra copia más a Snapchat, la plataforma de Evan Spiegel que ha servido de clara inspiración para Instagram no solo en lo que a su funcionamiento básico se refiere, sino también cuando se trata de añadir nuevas funciones. Y es que si eres o has sido usuario de Snapchat, reconocerás esta suerte de códigos o tarjetas, disponibles en dicha aplicación desde el año 2015.