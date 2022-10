Instagram anuncia fallas tras quejas de usuarios por suspensión de cuentas

Este lunes varios usuarios en redes sociales ha denunciado que Instagram ha suspendido sus cuentas por presuntamente infringir en las normas comunitarias, pero otra de las quejas es que también el número de seguidores bajó, ante esto la aplicación aceptó que está presentando fallas.

A través de Twitter, varios usuarios en todo el mundo se llevaron la desagradable sorpresa de no poder ingresar a sus perfiles de Instagram por haber incumplido con las normas de la plataforma, pero todo se tornó sospechoso cuando varios señalaron no tener contenido que viole las reglas.

Ante eso, Instagram Comms informó que están investigando porque los internautas están teniendo problemas para ingresar a su cuenta.

“Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias. #instagramdown”, se lee en la publicación.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

"Mi Instagram fue deshabilitado sin motivo. ¿Puede usted ayudar? Todas mis publicaciones que datan de 2012 se han ido. No infringí las pautas y parece que no puedo enviar un formulario que indique que fue un error. ¡AYUDA!", escribió una internauta.

My Instagram was disabled for no reason. Can you help? All my posts dating back to 2012 are gone. I didn’t violate and guidelines and I can’t seem to submit a form that it was a mistake. HELP! pic.twitter.com/qt4WpQZJqy