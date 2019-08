Instagram oculta 'likes' y enfurece a los influencers

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los desarrolladores de Instagram han comenzado a probar una nueva función a partir de la cual se oculta la cantidad de "me gusta" que tiene una publicación, así como el número de veces que un video se reprodujo, sin embargo esto no está siendo tan bien aceptado por los ‘Influencers’.

De acuerdo a Infobae, la medida ha recibido diversas reacciones por parte de los influencers alrededor del mundo. Por ejemplo Jem Wolfie, una joven australiana que publica contenido relacionado con comida y acondicionamiento físico con 2.7 millones de seguidores, criticó la disposición porque así Instagram le había quitado una herramienta crítica.

Subir contenido a Instagram se ha vuelto un trabajo al que le dedican mucho tiempo de su vida. Un ejemplo de las ganancias que deja perfiles así, es la también australiana Kayla Itsines, quien publica contenido relevante al mundo fitness.

De acuerdo con Instagram, el objetivo de haber llevado a cabo esa modificación en la app es desalentar la competencia (consciente o inconsciente) que se puede dar entre los usuarios y la ansiedad que puede generar en algunas personas ver que un contenido no suyo no es tan popular como el de otros.

"Queremos que sus amigos se centren en las fotos y los videos que compartes, no en la cantidad de 'me gusta' que reciben. Aún puedes ver tus propios likes tocando en la lista de personas a las que les ha gustado el post, pero tus amigos no podrán ver cuántos 'me gusta' has recibido", informó la red social.

En una conferencia a inicios de año, Adam Mosseri, actual jefe de Instagram, anunció que se harían estos cambios para crear un entorno que se preocupara por la salud mental de sus usuarios. En este sentido destacó el acoso cibernético del que varias personas son víctimas.

Hasta el momento la función solo está disponible en Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda por lo que aún es difícil conocer el impacto de esta medida en los negocios a través de la red social.

La decisión de Instagram puede contribuir a la relación de los usuarios con los contenidos, pues con ella podrán reflexionar sobre si una imagen les gusta realmente y así mejorar la experiencia en la red social.