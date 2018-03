Lo último de Instagram: regresa el orden cronológico

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Nuevo cambio en Instagram. La aplicación de fotografía más popular del mundo parece estar recuperando una antigua característica. Según reportan algunos usuarios, el orden cronológico de Instagram está volviendo a aparecer. Esto significa que cada vez que entramos en la aplicación, las imágenes publicadas por las cuentas que seguimos aparecerán por fecha, y no en función de la popularidad que tengan, informa el portal de tecnología Computer Hoy.

Desde hace algún tiempo, los usuarios de la popular red social vienen expresando su malestar por los frecuentes cambios de algoritmos que afectan a la manera en que aparecen las imágenes de Instagram (medida anunciada en junio de 2016). Una de las cosas que más gustaba de Instagram en sus inicios era el hecho de no parecer a otras redes sociales en la forma de mostrar contenidos. Pero con la compra por parte de Facebook comenzaron a compartir similitudes y funciones entre una y otra.

Una de ellas es el cambio de algoritmo de Instagram que ha provocado que las publicaciones no se muestren por orden si no por relevancia. Una medida que según la compañía les estaba reportando mayor interacción. Y esta es la línea que parecían querer seguir, incluso mostrando imágenes de usuarios que no seguimos. Por eso, extraña tanto la aparición de reportes mostrando el orden cronológico de Instagram.

Así, el usuario @jackharding ha publicado un video en sus historias de Instagram donde muestra cómo su feed de imágenes aparece en orden cronológico, con un tiempo entre siete minutos y una hora de antigüedad, como recogen en Resource Magazine. También el usuario @icelandic_explorer ha reportado que las fotos en su Timeline de Instagram aparecen de este modo en lugar de basado en las decisiones de un algoritmo.

Sea como fuere, desde la red social de momento no se han pronunciado al respecto. ¿Volverá el orden cronológico de Instagram? Sólo el tiempo lo dirá.