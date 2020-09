Investigan a Google, Apple y Dropbox por irregularidades en la nube

El organismo de control de la competencia de Italia ha iniciado una investigación sobre Apple, Google y Dropbox sobre sus servicios de almacenamiento en la nube.

La autoridad de competencia y mercado dijo el lunes que abrió un total de seis investigaciones sobre el servicio de almacenamiento en línea de Apple iCloud, Google Drive y Dropbox en respuesta a quejas sobre prácticas comerciales desleales y violaciones de la directiva de derechos del consumidor del país. En un caso, también está investigando "cláusulas vejatorias" en un contrato.

El regulador dijo que está investigando si las tres compañías no indicaron adecuadamente cómo se recopilarían y utilizarían los datos de los usuarios con fines comerciales o no lo hicieron adecuadamente. También está examinando si Dropbox no proporcionó información clara y accesible sobre cómo los usuarios podrían rescindir los contratos o buscar acuerdos extrajudiciales de disputas.

Apple, Google y Dropbox no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La investigación italiana sigue a los esfuerzos más amplios de los reguladores de la Unión Europea para aclarar el uso de las empresas de tecnología de letra pequeña en sus términos y condiciones de servicio para que los consumidores puedan comprender mejor cómo se utiliza su información. Facebook actualizó sus términos de servicio el año pasado para aclarar cómo gana dinero con los datos de los usuarios en respuesta a la presión de los reguladores europeos.