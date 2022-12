¿Te invitaron a cambiarte al WhtsApp rosa? No caigas es una estafa

Seguro alguna vez te has encontrado con extensiones que te prometen poder ver los mensajes eliminados, información privada de usuarios que la tienen oculta y hasta darle una nueva apariencia a la app. Pero no caigas, estos programas solo ponen en riesgo tu información y tu dispositivo. De hecho, hoy vamos a advertirte sobre el WhatsApp rosa.

WhatsApp rosa, el mensaje que te pone en riesgo

Lo primero que vale la pena destacar del llamado WhatsApp rosa o pink es que no se trata de una extensión o una app que encuentras en internet, la opción te llega a través de un mensaje por parte de alguno de tus contactos y eso es lo que la hace tan peligrosa.

Básicamente se trata de un link que te lleva a una página web y te promete, tras una descarga, cambiar la apariencia de WhatsApp para hacerla rosa, incluido el ícono en tu celular, pero no solo no verás cambios en la app sino que perderás tus datos.

Rajshekhar Rajaharia, un investigador de ciberseguridad indio, alertó a través de su cuenta de Twitter que WhatsApp Pink contiene un malware que ya está circulando en diversas partes del mundo.

La amenaza está destinada a tomar el control de los teléfonos celulares de manera que los ciberdelincuentes puedan conocer todo del usuario, desde sus mensajes y fotografías hasta contraseñas para ingresar a la banca en línea.

Algo que llama la atención del malware es que, de acuerdo con el investigador, se descarga automáticamente en el dispositivo en forma de un APK y afecta tanto a usuarios tanto de iOS como de Android.

Una vez que los dispositivos han sido infectados, el malware comienza a enviar mensajes con el link a todos los contactos registrados.

¿Cómo estar protegido ante WhatsApp Pink?

La recomendación que la propia WhatsApp da a sus usuarios es no abrir mensajes de contactos sospechosos e, incluso si el envío proviene de una persona registrada, no dar clic a links y mucho menos descargar si no estamos seguros de su origen.

Pero si no resististe la tentación y diste clic al enlace que te prometía pintar tu WhatsApp de rosa, el primer consejo de Rajaharia es simplemente desinstalar la aplicación WhatsApp Pink.

Para ello ve al menú de configuración de tu celular, luego a la pestaña de aplicaciones para que te despliegue la lista de todas las que tengas descargadas, busca WhatsApp Pink y, primero, selecciona Detener, después bórrala.

Una vez hecho el paso anterior hay que desvincular todos los equipos que hayas conectado a través de WhatsApp Web. Esto lo haces ingresando a WhatsApp dando clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla, elige Dispositivos vinculados y verás la lista, cierra sesión en todos.

Finalmente, lo mejor es que cambies las contraseñas de las plataformas que más utilices y, por supuesto, de tu banca digital.

(Con información de El Universal)