ESTADOS UNIDOS.- El sistema que tiene WhatsApp para añadir contactos es muy sencillo: el sistema comprueba los números en la agenda de nuestro móvil y si están dados de alta en el servicio aparecen automáticamente como contactos para iniciar chats. Esto ha sido así desde su lanzamiento, y es una de sus bazas más interesantes, puesto que combina la agenda de nuestro móvil con sus contactos.

Aunque es una forma sencilla de estar en contacto con nuestros amigos y familiares, es un proceso un poco problemático para iniciar chats con personas que no tenemos en la agenda, puesto que es obligatorio añadirles a nuestros contactos antes de iniciar un chat. Ahora la compañía quiere simplificar este proceso y va actualizar su sistemas para mantenerse en contactos con dos nuevas opciones: códigos QR y añadir contactos.

El primero nos permitirá generar un código QR con nuestros datos de contacto para que cualquiera que apunte la cámara de su móvil al código sea añadido como contacto a nuestra agenda, y por extensión, se inicie un chat en WhastApp. El segundo es una opción directa para iniciar un chat introduciendo el número de contacto sin necesidad de que esté previamente en nuestra agenda, ya se encarga WhatsApp de añadirlo cuándo metamos los datos.

Boom! Spotted new WhatsApp QR Code and "Add Contact" features on IOS and Android, under development!https://t.co/NjmSleCeRT