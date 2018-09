Esto es lo que costaría el nuevo iPhone económico

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Solo faltan unos días más para conocer oficialmente toda la información y precios de los nuevos iPhone 2018, los cuales presuntamente serán presentados como iPhone Xc o X lite (modelo con pantalla LCD y apodado el iPhone barato), iPhone Xs para el modelo de 5.8 pulgadas, y iPhone Xs Plus o Xs Max para el modelo con pantalla de 6.5 pulgadas. Bueno, pues además de los nombres ahora también se han filtrado los posibles precios.

Según un medio alemán, los precios de los nuevos iPhone partirán en los 799 euros, que al tipo de cambio serían aproximadamente $18,000 MXN, y este precio corresponderá al iPhone Xc en su versión más básica, la cual sería de 64 GB de almacenamiento interno, mientras que la versión de 256 GB tendría un costo de 969 euros, es decir, $21,800 MXN aproximadamente, indica el portal de noticias Unocero.

El modelo “barato” podría no ser tan económico después de todo, al menos no en países donde el poder adquisitivo no es tan alto.

Siguiendo con el iPhone Xs, el precio de partida en Alemania será de 909 euros, lo que serían más o menos $20,450 MXN, costo que sería para la versión de 64 GB, porque el modelo de 256 GB quedaría en 1,079 euros, lo que al tipo de cambio nos daría un precio de $24,250 MXN.

Y por último, el modelo Max o Xs Plus, el cual ya mencionamos tendrá una pantalla OLED de 6.5 pulgadas, lo que también hará que aumente su precio, así que el costo por el modelo de 64 GB sería de 1,149 euros, osea, $25,800 MXN. Por otro lado, la versión de 256 GB subiría hasta los 1,319 euros, que serían aproximadamente $29,650 MXN.

Si creían que el Galaxy Note 9 con 512 GB de ROM era excesivamente caro por costar $29,999 MXN, pues parece que habrá un iPhone a un precio muy similar, pero con la mitad de almacenamiento y RAM que ofrece el Note 9.

Por otra parte, debemos mencionar que estos precios son para Alemania, por lo que en México deberían ser un poco más caros, debido a que demos sumar algunos impuestos adicionales.

De cualquier manera no son precios oficiales, sino filtraciones, así que el próximo miércoles saldremos de toda duda.