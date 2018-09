La nueva versión del Iphone Xs realmente te hace 'bello'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el lanzamiento de los modelos Xs y Xs Max de iPhone, Apple afirmó que las cámaras de sus teléfonos marcarían 'una nueva era de la fotografía' con sensores más rápidos, 'chips' mejorados y algoritmos avanzados para lograr imágenes de alta calidad.

Sin embargo, muchos usuarios de estos nuevos dispositivos han criticado el funcionamiento de la cámara frontal a la hora de hacer selfis, pues aplica un suavizado automático en las fotografías poco realista y que no es posible desactivar.

El pasado 23 de septiembre, en el sitio Reddit, el internauta Abdul Dremali se quejó de que su iPhone X producía un 'efecto de suavizado muy agresivo' y "extremadamente evidente" que disminuía la nitidez significativamente y que parece estar codificado por defecto. De inmediato, decenas de personas concordaron con él y la polémica ha sido abordada en otras redes sociales.

También te puede interesar: ¡Cuidado! Actualizar a iOS 12 podría bloquear tu iPhone

Según el sitio 9to5mac, Dremali, que notificó a la compañía estadounidense del problema, aseguró recientemente que la compañía está 'trabajando activamente en este tema'.

iPhone X’s and Max seem to be using a beauty mode on the selfie camera with no way to turn it off. #BeautyGate pic.twitter.com/WtG8XE9l8M