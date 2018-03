Dueño de Amazon 'presume' a su perro robot en redes

Agencia

MÉXICO.- Hace poco te contamos que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se había convertido en el hombre más rico del mundo después de que se diera a conocer que su patrimonio supera los 105.100 millones de dólares.

Además de la empresa encargada de comercio electrónico, Bezos también es propietario del diario The Washington Post y Blue Origin, una compañía privada de viajes espaciales.

Y claro, como buen multimillonario, el hombre de 54 años tenía que tener gustos excéntricos. Aprovechando MARS, la conferencia anual de robótica en Palm Springs, California, sacó a 'pasar' delante de sus invitados a SpotMini, su perro robot, desarrollado por Boston Dynamics.

El 'can' de aproximadamente 25 kilos es alimentado por una batería eléctrica recargable y puede recoger y manipular objetos.

La fotografía compartida por él mismo en su cuenta de Twitter alcanzó en un día 21 mil 688 'me gusta' y casi 2 mil comentarios.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o

I just got to pilot an awesome (and huge) robot thanks to Hankook Mirae Technology. Nice! #MARS2017 pic.twitter.com/MvN6ghEYFi

Bezos ha estado mostrando a sus 'amigos' robots desde la conferencia del año pasado, donde manejó un robot de 4 metros de altura llamado Method-2, creado por la compañía surcoreana Hankook Mirae.

Centibillionaire Jeff Bezos is the richest person on Earth for the first time, thanks to a $39.2 billion jump in his net worth in the past year. He knocks Bill Gates to #2 https://t.co/myHili3Vjt pic.twitter.com/JZ0gVRXPLY