Jeff Bezos viajará al espacio junto a su hermano

Luego de dejar el cargo de CEO de Amazon, Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, planea viajar al espacio junto a su hermano Mark.

El empresario anunció este lunes que formará parte del primer vuelo tripulado de un cohete fabricado por su empresa Blue Origin, el New Shepard, que partirá el 20 de julio.

"Desde que tenía cinco años he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio haré ese viaje con mi hermano. La mayor aventura con mi mejor amigo", escribió Bezos en Instagram junto a un video sobre la noticia.

El empresario ha financiado Blue Origin por años a través de ventas de acciones de Amazon.

También recaudará dinero al subastar otro asiento en el vuelo. Al momento la oferta máxima es de 2.8 millones de dólares.

Mark, hermano menor de Jeff, no tendrá que pagar su boleto, y se dijo emocionado por ser considerado para la aventura.

"Ni siquiera esperaba que dijera que él iba a estar en el primer vuelo, cuando me pidió que lo acompañara, me quedé asombrado. Qué oportunidad tan notable no solo de tener esta aventura sino de poder hacerlo con mi mejor amigo", dice Mark en el video publicado.