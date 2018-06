¡A atrapar dinosaurios! Ya está disponible Jurassic World Alive

Agencia

Ciudad de México.- ¿Recuerdas el furor por atrapar pokemones en las calles? bueno, ahora podrás capturar dinosaurios gracias a la aplicación "Jurassic World Alive", que a partir de hoy se encuentra disponible para iOS y Android. El juego de realidad aumentada para smartphones es gratis y es muy fácil de utilizar.

Cuando un dinosaurio aparezca deberás tocarlo para acercarte con un dron desde donde deberás disparar a diferentes puntos con tranquilizantes hasta que consigas la cantidad necesaria de puntos, para atraparlo y puedas crearlo en tu laboratorio, informa el portal Vanguardia.mx.

La cantidad de dardos será limitada y para ganar más debes visitar ciertos puntos marcados en el mapa en los que obtendrás recompensas como monedas y cajas de abastecimiento.

También te puede interesar: ¿Listo para el Mundial? FIFA 18 Lanzará nueva actualización

Con las monedas podrás evolucionar a tus dinosaurios y pelear con los de otros usuarios en línea así como elegir el tipo de ataque.

They’re officially ALIVE in your world! Find, evolve, and battle your favorite dinosaurs in #JurassicWorldAlive. Now available to download on the @AppStore and @GooglePlay! pic.twitter.com/gJRY6AByzk