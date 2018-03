Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Apple acaba de enviar las invitaciones a la prensa para un nuevo evento que tendrá lugar este mismo mes de marzo en Chicago. Marzo es un mes en el que, tradicionalmente, Apple suele hacer algunos anuncios no relacionados con su principal línea de productos, el iPhone, dando protagonismo a otros dispositivos como el iPad, el Apple Watch o el MacBook, indica el portal de noticias Hipertextual.

Los eventos de marzo organizados por Apple vienen y van según las necesidades de la compañía, no siendo acatados de manera tan religiosa como la WWDC (cuyas fechas de celebración fueron desveladas esta semana) o el evento especial de septiembre. No por ello dejan de ser menos interesantes, ya que en estos hemos visto presentados productos como el MacBook de 12 pulgadas o el iPad Pro de 9,7".

A pesar de que este año no estaba claro si la compañía preparaba algo para estas fechas, finalmente así será, teniendo lugar en un escenario un tanto particular. En vez de elegir el recién estrenado y glamuroso auditorio del Apple Park o una ciudad como Nueva York, con amplios espacios para celebrar presentaciones, la empresa californiana ha elegido Chicago como localidad anfitriona. Esta no es la única sorpresa, ya que en lugar de elegir un centro de convenciones, un teatro o una sala específicamente preparada para estos menesteres, el evento está programado en el Lane Technical College Preparatory High School. Efectivamente, es un instituto.

La educación como eje central

El centro de este evento, según confirma Apple en la propia invitación, será la educación, añadiendo un subtítulo en el que afirman que se hablará de "nuevas ideas creativas para profesores y estudiantes". El iPad siempre ha sido promocionando por Apple como una herramienta de educación y, sumado a los rumores que especulaban con la llegada de nuevos modelos de iPad a lo largo de este año, parece factible que la tableta de la compañía tenga el protagonismo en este evento. Las invitaciones suelen ser dar siempre pistas al respecto y, definitivamente, las líneas de la imagen que encabeza este artículo parecen estar dibujadas con un Apple Pencil.

A todo esto hay que sumarle el nombre del evento: "Vamos a hacer una excursión". Parece invitar a pensar que todo lo que se presente estará enfocado a la portabilidad, a dispositivos que puedas llevar contigo allá donde vayas. En este sentido, llevamos meses oyendo rumores acerca de un futuro MacBook Air, un portátil que nació bajo el concepto de poder ser trasladado con facilidad de un lugar a otro. Por tanto, ¿habrá nuevos MacBook también? Lo veremos el próximo día 27 de marzo.