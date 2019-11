¿La Nintendo 3DS está 'muerta'? El presidente de Nintendo responde

Agencia

MÉXICO.- Desde el lanzamiento de Nintendo Switch, las ventas de Nintendo 3DS se han frenado poco a poco. Si bien Nintendo ha dicho en varias ocasiones que le seguirá dando apoyo a su consola portátil, es un hecho que ya está en segundo plano.

Durante una entrevista con The Verge (vía Nintendo Everything) Doug Bowser, presidente de Nintendo of America, habló de la vigencia actual del 3DS, posibles lanzamientos de consolas retro y el problema que ha afectado a los Joy-Con de Switch.

También te puede interesar: ¡Atención! Síntomas de un adicto al Whatsapp

El directivo fue cuestionado sobre si 3DS ya es una consola muerta. Bowser reafirmó que le seguirán dando soporte al sistema, pues en su mercado se trata de un punto de entrada muy importante para nuevos jugadores.

"Seguimos considerando a la familia 3DS, tanto de hardware como de juegos, como un fuerte punto de entrada para algunos consumidores. Y estamos viendo eso. Mientras exista la demanda de los consumidores, seguiremos proporcionando tanto hardware como software”, declaró el directivo.

Además, Bowser se negó a decir que 3DS es una consola muerta. Así pues, le darán apoyo también el próximo año. “Creo que el tiempo lo dirá. Continuaremos apoyando a 3DS esta temporada navideña y hasta 2020".

El presidente de Nintendo of America también fue cuestionado sobre el posible lanzamiento de más consolas retro, como el NES y el SNES Classic Edition. Para decepción de algunos, el directivo aseguró que por ahora se enfocarán en sus plataformas dedicadas, sobre todo Nintendo Switch y Switch Lite.

“Las experiencias de juego que viste con algunas de nuestras consolas clásicas que lanzamos hace unos años, ahora están disponibles en Nintendo Switch Online, y aquí es donde nos centraremos", explicó Bowser.

Por último, Bowser habló sobre el problema frecuente con los Joy-Con. El directivo dijo que continuamente buscan la manera de mejorar sus productos, pues su objetivo es que los usuarios tengan una gran experiencia.

"Nuestro objetivo es siempre, siempre, crear productos de calidad, y productos que aseguren que los jugadores tengan una gran experiencia. (…) Y si en algún caso no están teniendo esa experiencia, les animamos a que se pongan en contacto con nuestros grupos de apoyo al cliente y haremos todo lo posible para ayudarles”, concluyó el presidente.