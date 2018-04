Agencia

España.- El primero de los dos juegos para móvil inspirados en el universo mágico de Harry Potter, sigue siendo uno de los títulos que más expectación ha creado a lo largo de esta primera mitad de año, y por fin se puede descargar totalmente gratis a través de Google Play y de la App Store.

Ha pasado tiempo desde que fue anunciado por Jam City, la compañía encargada del desarrollo de Hogwarts Mystery, y aunque desde hace unas semanas los usuarios podían acceder al canal beta, y así probar una versión anticipada de esta aventura, fue hasta hoy cuando se lanzó el juego oficial ambientado en la historia creada por J.K Rowling, informa el portal andro4all.com.

En Hogwarts Mystery, pondrás lanzarte a una aventura en el universo mágico de Harry Potter, creando tu propio personaje para aprender magia como estudiantes de Hogwarts, asistiendo a clases en las que enseñarán los mejores trucos de los profesores, Dumbledore, Snape y más. Se trata de un RPG en el que exploras todos los rincones del Castillo Hogwarts, para así desentrañar los misterios que esconde.

It's time to embark on your Hogwarts story. Download #HogwartsMystery on the App Store or Google Play store today! https://t.co/pTfAyXPbgy pic.twitter.com/XhmL8nmcMm