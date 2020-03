Lego y Nintendo lanzan un set interactivo de Super Mario Bros

Billund, Dinamarca.- Lego ha anunciado su asociación con Nintendo para dar vida a un set de ladrillos de Super Mario Bros.

Lego® Super Mario™ es un nuevo producto que cuenta con una figura interactiva de LEGO Mario que recoge monedas en niveles de juego creados con elementos LEGO en la vida real.

Foto de Associated Press.

El set permitirá a los niños experimentar el mundo de Super Mario con la ayuda tecnología NFC (comunicación inalámbrica de corto alcance) que le permite al personaje demostrar emociones y expresiones a través de una pantalla LED en su pecho, boca y ojos.

Something fun is being built! Stay tuned… #LEGO #LEGOSuperMario @LEGO_Group pic.twitter.com/rAt4YvU91g