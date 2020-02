Lista: Las mejores series para ver en pareja este San Valentín

MÉXICO.- Después de las flores, los chocolates, una cena romántica, el brindis y el postre, a veces se antoja estar con la pareja y disfrutar de un buen programa, sobretodo ahora en la era del streaming.

Si tu pareja y tú son de los que aman pasar sus tardes con maratones de series te presentamos un listado de comedias y dramas llenos de romance que se han posicionado muy bien entre la crítica.

Master of None

+ Creado por: Aziz Ansari y Alan Yang.

+ Protagonistas: Aziz Ansari, H. Jon Benjamin, Eric Wareheim.

+ Plataforma: Netflix.

+ Ranking: 100 por ciento en Rotten Tomatoes y 91 por ciento en Metacritic.

+ ¿De qué trata? En esta comedia, Dev es un actor de Nueva York que no tiene idea de lo que quiere y vive su día a día tratando de impulsar su carrera como actor y descifrar su vida amorosa con la ayuda de sus amigos.

Jane The Virgin

+ Creado por: Jennie Snyder Urman.

+ Protagonizada por: Gina Rodriguez, Justin Baldoni, Yael Grobglas, Brett Dier y Jaime Camil.

+ Plataforma: Netflix.

+ Ranking: 100 por ciento en Rotten Tomatoes y 81 por ciento en Metacritic.

+ ¿De qué trata? Jane Villanueva juró mantenerse virgen hasta el matrimonio, pero por un accidente médico queda embarazada. Ahora debe lidiar con su familia religiosa y replantear sus planes a futuro con el bebé en puerta.

The End of the F***ing World

+ Creado por: Jonathan Entwistle.

+ Protagonizada por: Alex Lawther, Jessica Barden, Wunmi Mosaku.

+ Plataforma: Netflix.

+ Ranking: 93 por ciento en Rotten Tomatoes y 77 por ciento en Metacritic.

+ ¿De qué trata? Una historia de amor oscuramente cómica entre dos extraños adolescentes quienes intentan lidiar con el mundo por su cuenta.

Modern Love

+ Creado por: John Carney y Tom Hall.

+ Protagonizada por: Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey, John Slattery.

+ Plataforma: Amazon Prime Video.

+ Ranking: 75 por ciento en Rotten Tomatoes y 66 por ciento en Metacritic.

+ ¿De qué trata? Inspirada en ocho historias reales de amor, la serie muestra todo lo bueno y lo malo que conlleva vivir un romance en distintas circunstancias.

Love

+ Creada por: Judd Apatow, Paul Rust y Lesley Arfin.

+ Protagonizada por: Gillian Jacobs, Paul Rust, Clauda O'Doherty, Mike Mitchell.

+ Plataforma: Netflix.

+ Ranking: 94 por ciento en Rotten Tomatoes, 73 por ciento en Metacritic.

+ ¿De qué trata? Gus y Mickey son un par de desafortunados en el amor cuyas vidas no son lo que desean. Tras conocerse el uno al otro, se contagian lo mejor y lo peor de sus mundos y navegan por las turbulentas aguas de un romance contemporáneo.

Sex Education

+ Creada por: Laurie Nunn.

+ Protagonizada por: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa.

+ Plataforma: Netflix.

+ Ranking: 97 por ciento en Rotten Tomatoes, 80 por ciento en Metacritic.

+ ¿De qué trata? Otis Milbum es un adolescente inseguro que cursa la escuela secundaria y cuya pesadilla es su madre, pues es terapeuta sexual. Junto a su compañera Maeve establece una clínica en la que tratar· los conflictos adolescentes de sus compañeros, centrándose en las curiosidades más fuertes de su edad: el amor y el sexo.

YOU

+ Creada por: Greg Berlanti y Sera Gamble.

+ Protagonizada por: Penn Badgley, Victoria Pedretti, James Scully.

+ Plataforma: Netflix.

+ Ranking: 89 por ciento en Rotten Tomatoes.

+ ¿De qué trata? Tras su conflictiva relación junto a su ex novia Beck, Joe Goldberg está decidido a empezar desde cero y probar que puede ser el mejor novio para Love Quinn. Sin embargo sus secretos comenzarán a ponerlos a prueba.

Pequeñas Coincidencias

+ Creada por: Javier Veiga.

+ Protagonizada por: Marta Hazas, Javier Veiga, Unax Ugalde, Alicia Rubio.

+ Plataforma: Amazon Prime Video.

+ Ranking: 7.3 en IMDB.

+ ¿De qué trata? Marta y Javi son polos completamente opuestos: uno disfruta al máximo su vida de soltero, mientras que la otra busca encontrar al hombre perfecto para forjar una familia. Ambos estaban destinados a estar solos hasta que el destino los encuentra, con todos los cambios que eso implica.

This Is Us

+ Creado por Dan Fogelman.

+ Protagonizada por: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz.

+ Plataforma: Fox Play.

+ Ranking: 91 por ciento en Rotten Tomatoes y 76 por ciento en Metacritic.

+ ¿De qué trata? La serie sigue las vidas de los hermanos Kevin, Kate y Randall, y a sus padres, Jack y Rebecca Pearson, en una conmovedora y emotiva historia sobre sus conexiones y enseñanzas de vida.