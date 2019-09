Comienza la preventa del Nintendo Switch Lite y ¡con descuento!

Agencia

MÉXICO.- Falta casi algo menos de un mes para que salga a la venta de forma oficial Nintendo Switch Lite, la nueva versión de la consola de moda, ahora exclusivamente portátil. Sin embargo, ya es posible hacer la reserva en tiendas como Amazon, incluso con una ligera rebaja sobre el precio de lanzamiento.

Sorprendentemente, Amazon ha rebajado el precio de la Nintendo Switch Lite en color amarillo y gris a 212€, un 8% menos de lo que cuestan los otros modelos que se pondrán a la venta el próximo 20 de septiembre, indica el portal de noticias Computer hoy.

No deja de ser curioso que haya ofertas en una consola que, no lo olvidemos, aún no está disponible. Sin embargo, si la reservas ahora que tiene un descuento temporal, la recibirás puntualmente el próximo día 20.

No deja de ser una buena oportunidad, y es que la probabilidad de que haya otras ofertas en Nintendo Switch Lite en Amazon u otras tiendas es bastante remota, visto lo visto, así que incluso los 17€ de ahorro que tiene ahora la versión amarilla son reseñables.

Esta rebaja de precio sólo afecta, como decimos, a la versión amarilla, no a la turquesa ni a la gris. Por algún motivo esta tienda ha decidido incentivar la compra de este modelo, que no deja de ser un color atractivo que recuerda y mucho a las Game Boy Color.

Hay que tener en cuenta que la versión Lite de la consola ha generado bastante expectación, y es que es algo más barata que la normal. Eso sí, no podrás conectarla al dock para jugar en Modo TV ni tampoco tiene Joy-Con extraíble.

Viene a ser la heredera en toda regla de la Game Boy Color que mencionábamos antes, aunque actualizada y con todo un nuevo catálogo de juegos. Que haya sido programado su lanzamiento para la segunda mitad del año no es casualidad, y es que la marca japonesa apuesta sin duda alguna por la campaña navideña.

Por ahora, la alternativa más apetecible a esta oferta es hacerte con la Nintendo Switch normal por sólo 279,99€ en Ebay.