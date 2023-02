Llega Hogwarts Legacy a PS5, Xbox Series X/S y a PC

Este 10 de febrero, fue lanzado el videojuego Hogwarts Legacy en su versión estándar para las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X/S, así como para PC, luego de ser desarrollado por Avalanche Software y Warner Bros Games.

El título, ubicado en el universo mágico creado por la escritora británica JK Rowling, tuvo una versión Deluxe que ofreció acceso anticipado de 72 horas a diversos usuarios.

El juego fue extremadamente popular durante sus gameplays en Twitch, acumulando más de 1.3 millones de usuarios, superando a Cyberpunk, que tuvo 1.1 millones de espectadores, de acuerdo con datos de plataforma de streaming.

We leave our legacy in your hands. Pre-order #HogwartsLegacy now. pic.twitter.com/lxmsXauc8b

El juego nos sitúa en el siglo XIX y nos pone en la piel de una alumna o alumno del famoso colegio de magia y hechicería inglés, que tiene la clave de un antiguo secreto que amenaza con destruir el mundo mágico

El título ha llamado poderosamente la atención porque es un juego de rol inmersivo en mundo abierto, un giro total a las entregas de la saga principal de Harry Potter, que seguían un patrón esquemático de misiones y exploración limitada.

El juego tiene mayor personalización gracias a su modalidad de rol, por lo que es posible elegir la casa a la que se quiere pertenecer, ya no solo Gryffindor que arropó a Ron, Hermione o Harry, sino también Slytherin, Hufflepuff o Ravenclaw, lo que añade una fresca perspectiva a la franquicia.

Los desarrolladores prometen una exploración de las zonas más famosas de la serie de libros y películas como el Castillo de Hogwarts, Hogsmeade, el Bosque Prohibido y las tierras que lo rodean.

This is the moment we've been waiting for 🎉 Grab your copy of #HogwartsLegacy now at https://t.co/mekqVJ4UPM! pic.twitter.com/tm6hemgicg