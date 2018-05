Lanza Twitter sus emojis para Android

Agencia

España.- La fragmentación en Android es un problema especialmente grave para Google, que es incapaz de hacer que los fabricantes actualicen rápidamente el sistema operativo cuando hay nuevas versiones disponibles, así que los usuarios acaban manejando distintas versiones del sistema, algunas de ellas obsoletas.

Esto es lo que ha obligado a Twitter a tomar una medida drástica, o al menos drástica en lo que a ellos respecta: crear su propio surtido de emojis para Android made in Twitter, la única forma de conseguir que todos sus usuarios tengan los mismos iconos, informa ComputerHoy.

También te puede interesar: Entérate: historias de Facebook ya tienen publicidad

Hasta el momento, puede que no veas los emojis cuando otro usuario de Twitter los publica. Esto ocurre porque la persona que los ha tuiteado utiliza una versión distinta del SO a la que tú tienes, con distintos packs de iconos.

Si no lo has hecho, ve a Google Play y actualiza Twitter. La mejora será instantánea si no te acostumbras a ver cuadrados donde debería haber un icono.

Esta actualización de la red social, se adelanta a la posible solución que Google dé al problema de la fragmentación, que ya de por sí es muy grave. En Mountain View tratan de agilizar las actualizaciones con Project Treble, pero no se sabe si será suficiente.

Es bastante difícil solucionar este problema, derivado de la propia naturaleza de Android como sistema operativo. Al ponerlo a disposición de terceros fabricantes, Google permite que sean ellos los que aplican capas de personalización sobre su SO, algo que siempre acaba provocando retrasos de meses a la hora de actualizar.

Por eso la penetración de Android 8.0 Oreo en el mercado sigue siendo escasa, y eso que ya han comenzado las primeras betas abiertas de Android P. Seguramente, a menos que se dé una solución radical a este problema, la fragmentación de Android seguirá siendo bastante preocupante.