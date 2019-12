Lo nuevo de Netflix: nunca te quedarás sin contenido en tu teléfono

Agencia

MÉXICO.- No es la primera vez que Netflix nos sorprende con una nueva función que se encuentra probando con ciertos usuarios en diferentes partes del mundo, sin embargo, algunas funciones que la compañía lanza como prueba nunca terminan por convertirse en realidad, mientras que otras se vuelven tan importantes que nos hacen la vida más sencilla.

Un ejemplo de lo anterior son las descargas inteligentes, las cuales Netflix empezó como una prueba y ahora son una de sus mejores funciones en Android y iOS.

Si no conoces las descargas inteligentes son aquellas que eliminan los episodios descargados ya vistos y descargan el siguiente para que siempre tengas algo que ver si no tienes Internet o no quieres consumir tus datos móviles.

Descargas para ti: el siguiente paso de las descargas inteligentes

La nueva función que Netflix está probando en Android son las “Descargas para ti”, las cuales tienen el objetivo de descargar capítulos de series o películas que podrían ser de tu interés.

Esto significa que no solo se van a descargar de forma automática los episodios siguientes de la serie que estás viendo, sino que también tendrás otros capítulos de series y películas que podrían interesarte.

La intención de Netflix es que siempre tengas algo que ver en tu dispositivo, pues cuando terminas de ver una serie o película descargada ya no tienes otra cosa que ver a menos que la hayas descargado previamente, por lo que con esta función siempre tendrás algo nuevo descargado que además podría ser de tu interés.

En las pruebas se puede ver que Netflix permitirá a los usuarios configurar el espacio de almacenamiento para que controlen el espacio que Netflix puede ocupar para descargar ciertos contenidos y que no ocupen todo tu almacenamiento en series o películas que después tengas que borrar para guardar otras cosas en tu dispositivo.