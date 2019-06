Los nuevos Huawei no traerán WhatsApp, Facebook e Instagram

Agencia

MÉXICO.- El día de ayer anunciamos que Huawei mantenía el compromiso con sus usuarios y EMUI 9 llegaría a más de 80 millones de dispositivos, incluidos modelos que se habían lanzado hace tres años.

Y a pesar de que las cosas se habían calmado con Google, y que otras asociaciones habían levantado el veto a Huawei, un nuevo reporte de Reuters indica que Facebook ya no permitirá que Huawei preinstale sus aplicaciones en sus próximos teléfonos, es decir, WhatsApp, Facebook e Instagram no podrán venir de serie en sus siguientes lanzamientos, indica el portal de noticias Unocero en su sitio web.

También te puede interesar: Entérate: WhatsApp bloqueará esta función en tu iPhone

¿Qué significa esto?

Aunque Facebook ni Huawei han realizado un comentario al respecto, esto significaría que todos los teléfonos que todavía están en fábrica o que serán lanzados próximamente al mercado ya no podrán llevar instaladas ninguna de estas tres aplicaciones populares.

Es importante aclarar que no vendrán instaladas de fábrica, pero eso no significa que no podrán instalarse después. Y es que varios teléfonos de Huawei vienen con la app de Facebook preinstalada, incluso algunos modelos también lo hicieron con Instagram, situación que ya no será posible.

Por ahora los usuarios que tienen un teléfono de Huawei podrán seguir usando las aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram sin problema, incluso podrán recibir actualizaciones de la Play Store como ya les habíamos adelantado hace varios días.