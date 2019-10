Malas noticias: The Last Of Us Parte II se retrasará 3 meses

Agencia

MÉXICO.- Lo que era fiesta se convirtió en drama; todo indica a que “The Last Of Us: Part II” retrasará su lanzamiento hasta mayo del 2020.

Hace un mes, la compañía Naughty Dog reveló el videojuego y confirmaba que este llegaría el 21 de febrero del próximo año, indica el portal de noticias El Sol.

The Last of Us Part II has a new release date. Here’s a letter to our fans.



Apologies for the delay. Please know we’re working very hard to make it worthwhile. https://t.co/iJyhXpuUoa