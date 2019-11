Mario Kart Tour anuncia su modo multijugador

Agencia

MÉXICO.- A pesar de que Mario Kart Tour se convirtió en el juego más descargado en dispositivos móviles en la historia de Nintendo, las críticas no tardaron en aparecer, y es que a pesar de que muchos no estuvieron tan contentos con el modo juego o con la cantidad de compras excesivas en la aplicación, la queja principal fue el inexistente modo multijugador.

Y es que una de las cosas más divertidas de Mario Kart es justamente la opción de poder jugar con amigos, o al menos con otras personas reales, pues a pesar de que en el juego los contrincantes tienen su nombre, no son personas reales, aunque eso se solucionará pronto, indica el portal de noticias Unocero.

Y es que la empresa nipona ha compartido en redes sociales que el modo multijugador real con otros usuarios de Mario Kart Tour y con amigos comenzará a probarse en diciembre, aunque en un inicio no estará disponible para todos.

A real-time multiplayer beta test is planned for December and will be available to #MarioKartTour Gold Pass subscribers.

Stay tuned here for more details coming soon. pic.twitter.com/xNIdJE44cI