"Marte apesta", activistas critican a Elon Musk

ESTADOS UNIDOS.- Durante la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril, se tornó extraño ya que un grupo de activistas medioambientales (ActivistLA) colocaron en lo más alto una valla digital frente a la sede de SpaceX, para expresar su descontento con los planes de Elon Musk de lanzar expediciones al planeta rojo en el bajo la excusa que esto agravaría los problemas ambientales de la Tierra.

En anuncio publicitario digital, estuvo activa durante 30 horas y solo contenía una frase: "Marte apesta", firmado por la Tierra, sobre el paisaje rojo de marte.

What doesn't suck? #earth But the way we treat it frankly, sucks. And then, you dream of #mars. A hellhole. A barren, desolate, wasteland you can’t set foot on fast enough. Great, we got to Mars. Now let's #prioritizeearth #marssucks #earthday #ElonMusk pic.twitter.com/7bkybArErU