CIUDAD DE MÉXICO.- Los menores de 16 años no podrán usar WhatsApp. Si hasta ahora la edad mínima para empezar a usar WhatsApp era de 13 años, dentro de poco tiempo se elevará. Seguramente muchos se muestren sorprendidos al tener noticias por primera vez de que la aplicación de mensajería instantánea más famosa cuenta con un apartado dentro de su política de privacidad haciendo referencia a cuándo puede comenzar a usarse.

Este punto, antes limitado a los 13 años, va a cambiarse en poco tiempo. De acuerdo con una información que acabamos de conocer, la aplicación de mensajería instantánea va a llevar a cabo una importante modificación en su política de Términos y Condiciones de Uso, de manera que quedará restringida para un importante grupo de edad, informa el portal de noticias Computer Hoy.

No es la primera vez que se pone en entredicho el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales por parte de los más pequeños y adolescentes. Sin ir más lejos, a primeros de este año un grupo de expertos pidió a Facebook retirar la aplicación Messenger Kids dirigida a niños con edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Y más reciente aún es el escándalo de Cambridge Analytics por el cual fueron robados los datos de 87 millones de usuarios de esta red social, dando lugar a una importante revisión de la política de privacidad de Facebook con cambios que desde esta misma semana se están aplicando e incluso el mismísimo Mark Zuckerberg declarando ante el Senado de Estados Unidos. Por si hay algún despistado en la sala, WhatsApp y Facebook, junto con Instagram, son propiedad de él.

Otro factor que podría estar muy relacionado con el cambio en la edad legal para usar WhatsApp es la inmediata entrada en vigor de las normativas europeas en materia de protección de datos (GDPR), previstas para el próximo 25 de mayo de 2018. Se da la circunstancia de que esta es la fecha aproximada que manejan desde la sede de Menlo Park (California, Estados Unidos) para comenzar a implementar la nueva política de privacidad de WhatsApp.

En esta nueva normativa se recojerán las nuevas pautas acerca del consentimiento de los menores de edad en el tratamiento de sus datos personales para aumentar la privacidad de la información compartida en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, estando fijado para los mayores de 16 años. Sin embargo, tal como apuntan desde IT Governance, el nuevo Reglamento Europeo abre la posibilidad a que cada país tenga libertad para rebajar la edad legal para utilizar aplicaciones como WhatsApp, siempre y cuando no sea inferior a 13 años. Por debajo de esta cifra será necesario el consentimiento del "titular de la patria potestad", aunque no está muy claro cómo se comprobará ni qué medidas de control habrá.