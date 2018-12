¡Horror! Instagram prueba actualización y causa pánico

Agencia

MÉXICO.- ¿Te pasó? Millones de usuarios en el mundo despertaron esta mañana con una nueva navegación en Instagram, la app con mayor crecimiento de usuarios en 2018. En lugar del scroll vertical para el feed que tiene desde sus inicios, con este cambio la navegación en la app es horizontal a través de swipes.

Resulta que todo el asunto es parte de un grave error cometido por los ingenieros de Instagram, que enviaron masivamente una prueba que, se suponía, debía estar limitada a unos cuantos usuarios. Pero el cambió provocó reiteradas quejas y hasta pánico entre usuarios, quienes consideraron que la nueva forma de navegar no resulta atractiva ni intuitiva, indicó el portal de noticias Unocero en su sitio web.

The Instagram feed is sideways now and I can’t figure out how to post to my Story! They took away the swipe left interaction pic.twitter.com/Z5oLaIcGvC