Microsoft 365 y Outlook presentan fallos a nivel mundial

Millones de usuarios en todo el mundo experimentaron fallos en Microsoft 365, especialmente en Outlook, la noche de este sábado. El problema comenzó antes de las 22:00 horas en la península ibérica y fue reportado por miles de personas en redes sociales.

Según el sitio web DownDetector, especializado en el monitoreo de fallos en servicios digitales, la interrupción afectó a múltiples países.

We're investigating an issue in which users may be unable to access Outlook features and services. Additional details can be found under MO1020913 in the admin center.