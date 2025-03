Microsoft anuncia cierre definitivo de Skype: lo integra en Teams

Microsoft anunció el cierre definitivo de Skype, el popular servicio de videollamadas que adquirió en 2011 por 8.500 millones de dólares.

A partir de mayo de este año, la compañía retirará la plataforma y trasladará algunas de sus funciones a Microsoft Teams, su principal herramienta de comunicación y colaboración. Los usuarios actuales de Skype podrán seguir utilizando sus cuentas para acceder a Teams sin inconvenientes.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a