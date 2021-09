Microsoft comienza pruebas xCloud en algunas consolas

La compañía Microsoft se encuentra haciendo todos los preparativos para completar una gran parte de su rompecabezas de juegos en la nube, en el momento en el que ponga a disposición dicha opción en sus consolas Xbox One y Xbox Series X / S en algún momento de la próxima temporada navideña.

Gamers insiders ya prueban los juegos en la nube de Xbox

Sin embargo, recientemente un grupo aleatorio de Alpha Skip-Ahead y Alpha Insiders, ya cuentan con la capacidad de probar los juegos en la nube en sus consolas. La prueba se expandirá a más Insiders y miembros de otros grupos de vista previa en las próximas semanas.

Si tienes acceso, puedes probar los juegos en la nube buscando el ícono de la nube en los títulos en la biblioteca de Xbox Game Pass. Para ver una lista completa de los juegos que puedes jugar en stream, debes dirigirte a "Mis juegos y aplicaciones", posteriormente a "Biblioteca completa" y "Xbox Game Pass", y cambiar el filtro a Juegos en la nube.

Al principio, tendrás la posibilidad de probar más de 100 juegos sin tener que descargarlos, siempre que cuentes con una conexión a Internet lo suficientemente sólida y estable.

De igual forma, Microsoft admitirá transmisiones de xCloud con resolución 1080p a 60 FPS, sin embargo, será necesaria como mencionamos, una buena conexión a Internet. Asimismo, Xbox recomendó contar con unos 15 Mbps de bajada para ejecutar el servicio en calidad estándar, es decir, a 720p.

Por tanto, debes tener en cuenta que el servicio actualmente no está pensado para disfrutarse en televisores 4K.

Pero sí puede ser una excelente alternativa para jugar títulos exclusivos de las consolas de nueva generación en Xbox One y sus variantes. Por ejemplo, los tan valorados Microsoft Flight Simulator y The Medium.

Microsoft señala que aún hay problemas por resolver

Microsoft destacó que el servicio todavía presenta algunos problemas, por medio de una publicación oficial en su blog, como el no poder jugar juegos básicos que son parte de un paquete (Halo: The Master Chief Collection, por ejemplo).

Otro de los problemas reportados, es la incapacidad para realizar compras en los títulos, mientras juegas en la nube, sin embargo, es posible hacerlo por medio de la Tienda en la consola o en la web.

Mientras tanto, si has instalado un juego en un disco externo que no está conectado a tu Xbox, no podrás jugarlo en la nube. Parece un error molesto, sin embargo, justamente para ello se realizan las pruebas beta, para detectar errores como este y darles solución.

No debes preocuparte de más si es que aún no cuentas con un acceso para probar el servicio, ya que los video juegos de consola en la nube, deberían estar disponibles para todos los suscriptores de Game Pass Ultimate en los próximos meses, quizás justo a tiempo para jugar Halo infinite.

Asimismo, los propietarios de un Xbox One, también podrán jugar algunos juegos de la Serie X / S en su consola.

Por el momento, diversos insiders de Xbox comentan que el servicio funciona muy bien, ejecutando los juegos mediante la nube, sin necesidad de descargar nada y sin apenas tiempos de espera.

Juegos de Xbox en la nube llegará para navidad

