NUEVA YORK.- Microsoft comprará la compañía de reconocimiento de voz Nuance en un acuerdo valuado en 16 millones de dólares con la intención de tomar ventajas y gobernar el sector de la Inteligencia Artificial y la salud

La empresa pagará 56 dólares por cada acción, una prima del 23% sobre el precio de cierre del viernes de Nuance. Las compañías valoran la transacción a unos 19.700 millones de dólares, incluida la deuda. El acuerdo se da después de que las compañías formaran una sociedad en 2019.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, dijo que el acuerdo duplicará su mercado en el sector de proveedores de servicios de salud, a cerca de 500 millones de dólares.

AI is technology’s most important priority, and healthcare is its most urgent application. Together with @NuanceInc, we will put advanced AI solutions into the hands of professionals to drive better decision-making and create more meaningful connections. https://t.co/ipdP6qZTx9