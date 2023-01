Microsoft contempla recortar 11 mil puestos de trabajo tras ‘baja demanda’

Microsoft se encuentra causando polémica luego de que se encuentre contemplando en recortar personal a 11 mil puestos de trabajo dándose a conocer a través de Sky News.

Collaboration, data, and global effort—three focus areas to help businesses achieve stronger sustainability goals faster.



More from @BradSmi on how we're helping build a skilled workforce for a sustainable future: https://t.co/c0wfKqFecI