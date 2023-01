Microsoft investigaba el miércoles problemas en sus servicios en línea, como su plataforma de mensajería Teams y el sistema de correo Outlook, después de que usuarios en diferentes lugares del mundo reportaran interrupciones.

La compañía informó de una “degradación de servicio” de varios de sus servicios Microsoft 365.

Miles de usuarios reportaron problemas el miércoles por la mañana para utilizar Teams, Outlook, el servicio de computación en nube Azure y el servicio de juego en línea XBox Live en el sitio web Downdetector, que monitorea reportes de cortes de servicio. El número de reportes había caído de forma considerable más avanzada la mañana.

Muchos usuarios acudieron a medios sociales para quejarse por los problemas de acceso.

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.