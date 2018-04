Ya podrás usar Microsoft Translator sin conexión a Internet

Agencia

MÉXICO.- Microsoft introdujo mejoras en su traductor, Microsoft Translator, que permiten obtener traducciones con inteligencia artificial sin la necesidad de tener conexión a internet.

Microsoft Translator lanzó la traducción con inteligencia artificial en 2016, pero para usar esta tecnología era necesaria una conexión. Ahora, la compañía mejoró los algoritmos para para usuarios y desarrolladores de la versión 3.2.0.

Las modificaciones ya están disponibles en Android y Amazon Fire, mientras que la app para iOS se encuentra en proceso de revisión por la App Store y debería estar disponible al final de esta semana. La empresa explicó que la nueva función también "llegará a Windows pronto".

Estos nuevos paquetes basados en IA ofrecen traducciones 23 por ciento mejores que en sus versiones anteriores y están disponibles en los idiomas más populares de Translator.

Los desarrolladores de Android tendrán una nueva vista previa, que les permitirá agregar de manera simple y rápida la traducción de texto a cualquier aplicación que trabaje con Android y se quiera ver beneficiada de la traducción con Inteligencia Artificial.

Developers: @MSTranslator's new local feature preview lets you add online and, for the first time ever, offline #NMT to your @Android apps. Learn more about this feature and how to integrate it into your apps at https://t.co/OXtnRIRPZV pic.twitter.com/1fUCj94Xgs