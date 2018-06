Microsoft celebra el E3 2018 ¡con increíbles ofertas!

Agencia

MÉXICO.- Para celebrar E3 2018 Microsoft llevará a cabo "la venta más grande del año", donde la compañía realizará descuentos en juegos, consolas, suscripciones a servicios y más, indica el portal de noticias Level Up en su sitio web.

Según informó Microsoft, del 10 al 23 de junio todas las consolas Xbox One recibirán descuentos, desde los modelos Xbox One S de 500 GB hasta Xbox One X. La compañía no fue muy clara en este punto, pero algunas tiendas en línea están descontando $1000 MXN en las consolas de compañía.

Asimismo, desde ahora y hasta el 17 de junio habrá ofertas en más de 300 títulos digitales disponibles en Xbox LIVE, incluso los que fueron lanzados recientemente, como Monster Hunter: World, Sea of Thieves, PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS, FIFA 18, NBA 2K18, Assassin’s Creed Origins, Forza Motorsport 7, Destiny 2, Super Lucky’s Tale y más. Puedes ver la lista completa de descuentos aquí.

Por último, será posible comprar membresías de un mes de Xbox LIVE Gold y Xbox Game Pass por $10 MXN cada uno. La oferta también finalizará el 17 de junio. Para más detalles puedes visitar la sección de noticias de Xbox para conseguir todos los detalles.

Microsoft se presentará en E3 2018 el próximo domingo 10 de junio. La conferencia comenzará a las 3:00 PM de la Ciudad de México, 5:00 PM de Santiago de Chile.

Os dejamos los horarios y cómo ver el E3 2018 https://t.co/dQ3sLzptp2 — SomosXbox (@SomosXbox) 9 de junio de 2018

¿Qué te parece el dato?, ¿aprovecharás las ofertas de este fin de semana?