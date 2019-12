Millennials se quejan de la TV abierta… pero la siguen viendo

Alejandro González

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque los millennials mexicanos suelen quejarse de la programación en televisión abierta, reconocen que consumen diversos programas, reveló el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

De acuerdo con el estudio Hábitos de Consumo de Medios de Comunicación por Jóvenes 2019, los jóvenes mexicanos se expresaron desfavorablemente de los contenidos en dicha plataforma, pues incluso la calificaron de basura, machista y contenido de poca calidad.

Sin embargo, aceptaron que siguen algunos de estos programas.

"Los testimonios que se emitieron presentan una serie de quejas y expresiones de rechazo. En general se quejan de la mala calidad de la programación porque es programación 'sin chiste', 'ridícula', 'basura', entre otros calificativos que denotan la oferta programática", advirtió el estudio del IFT.

No obstante, el mismo estudio reveló que a pesar de las quejas y calificativos de la programación y personajes de la TV abierta, estos son seguidos incluso en plataformas como redes sociales.

"A pesar de la imagen negativa que en general se tiene sobre el medio, encontramos que es común seguir a personajes de la televisión abierta en redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Declaran seguir los perfiles personales de Joaquín López- Dóriga, Carmen Aristegui, Denise Dresser, Víctor Trujillo, El 'Capi' Pérez, Facundo, Adal Ramones, Galilea Montijo, entre otros", advierte el estudio.

María Lizarraga, titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, comentó que el regulador no tiene la atribución de recomendar qué tipo de contenidos debería programar los radiodifusores a pesar de que las personas se quejen, pues existe libertad programática y dichas decisiones son de las televisoras.

"Dudo mucho que la parte de derechos de audiencias te dé para obligar a que un medio cambie o no su contenido. Los medios per se se deben a las audiencias. Si no sintonizan tus canales no obtendrás rating, y si no hay rating no podrán vender. Se quejan (las audiencias) pero lo ven (el contenido den TV abierta)", comentó la funcionaria.