Así evitas que Siri, Alexa o Google graben tus conversaciones

Parece que los asistentes de voz como Siri, Alexa o Google Assistant llegaron para quedarse y hacer más simples tareas como búsquedas por internet, poner música o incluso apagar la luz de casa.

La "magia" se logra gracias a softwares de reconocimiento programados con inteligencia artificial y cada vez son más utilizados por los usuarios. No obstante, hay una parte negativa, podrían estar grabando todo lo que dices. Te decimos cómo puedes saber si te espían y cómo evitarlo.

A este tipo de programas también se les denominan cuerpos "nurturing", ya que se "alimentan" de los hábitos de búsqueda y uso de apps de los usuarios en tabletas, computadoras y, por supuesto, smartphones.

El problema de privacidad de los asistentes de voz

Hay que señalar que los asistentes de voz en sí mismos no son problemáticos, lo que causa molestia es el tiempo y los momentos en que están activos pues puede que, por error, el celular haya escuchado el comando de voz o también que, por no leer las letras pequeñas de los términos y condiciones, aceptemos que estos programas tengan el poder de saber nuestras contraseñas y hasta leer nuestros mails.

Lo que sucede es que hay ocasiones en donde, buscando una mejor experiencia de usuario, los asistentes graban sonido incluso cuando no están conectados a internet.

Por fortuna, hay métodos muy sencillos para desactivar los asistentes y su registro de actividad, para que la próxima vez que grites "Oye Siri", "Hey Google" o le hables a Alexa, ya no contesten y, por lo tanto, no registren nada de lo que hablas.

Cómo desactivar Google Assistant

- En tu celular, abre la app del Asistente de Google diciendo " Ok Google, Configuración de Asistente".

- Toca la opción de "Configuración de Voice Match" y desactiva la casilla de "Hey Google".

Cabe mencionar que, si cuando dices "Ok, Google" no te aparece nada, es porque el asistente no está activado.

Después de desactivar el asistente, no olvides eliminar tus registros de actividad de audio y voz para ello:

- Entra a la app de Google desde el celular y toca tu foto de perfil en la parte superior derecha.

- Selecciona "Configuración" y después "Asistente de Google".

- Ve a la opción de "Tus datos en el Asistente", dirígete a "Grabaciones de audio" y selecciona "No".

- En esa misma opción, dirígete a "Escuchar o borrar Actividad" y elige si quieres borrar todos los datos ahora, o cada cierto tiempo.

Si haces clic en la opción de "Gestionar Actividad", encontrarás una lista de todo lo que has dicho e incluso, la opción de reproducir los audios.

Cómo desactivar Siri

- Dirígete a "Configuración" y selecciona la opción "Siri y buscar".

- Te recomendamos desactivar los tres comandos que aparecen en el menú: "Al oir Oye Siri", "Pulsar el botón lateral para abrir Siri" y "Siri con pantalla bloqueada".

Adicionalmente también puedes desactivar las sugerencias de Siri:

- De nuevo en "Configuración", vuelve a seleccionar "Siri y Buscar" y desactiva las opciones: "Sugerencias de Buscar", "Sugerencias de Consultar" y "Sugerencias en pantalla de bloqueada".

Cómo desactivar Alexa

Al ser una app externa en tu celular, puedes desactivarla simplemente borrándola. Sin embargo, antes de hacerlo puedes borrar tu historial de voz desde "Configuración" y ahí, desde "Privacidad de Alexa" puedes desactivar los permisos.

Ahora ya tendrás la seguridad de que en ningún momento tu celular estará escuchándote y grabando toda tu actividad, aunque te recordamos que seguirás teniendo registros de actividad en búsquedas y apps, así que antes de descargar cualquier aplicación siempre es buena idea revisar sus políticas de privacidad.

(Con información de El Universal)