Modo incógnito: riesgos de navegar de manera “privada"

Es muy común que cuando abres una nueva pestaña en modo incógnito es porque no quieres dejar huella de las páginas a las que piensas ingresar, pero la navegación “privada” tiene riesgos.

Es un error común pensar que cuando se está navegando en modo incógnito se es invisible en la red.

La realidad es que sí bien permite enmascarar ligeramente tu actividad, las páginas web pueden seguir recopilando información sobre los sitios que visitas, además del dispositivo y la dirección desde donde ingresas.

La principal ventaja de la navegación privada es que no se guarda el historial ni se mantienen los archivos con cookies cuando se cierra la pestaña.

No obstante, no se oculta la IP y, considerando que el mundo pasa casi 7 horas al día conectado a internet, según el informe Digital 2021: Global Overview Report, eso significa una enorme cantidad de información que se genera cada día.

Así, a pesar de que cada vez más personas se preocupan por los datos que dejan en la red, es probable que no estén utilizando las herramientas adecuadas para eliminar o minimizar su huella.

Al respecto Helena Rifà, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC y directora del máster universitario de Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones,