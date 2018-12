Motorola está listo para el estreno del Moto G7 en México

Agencia

MÉXICO.- Motorola es una de las marcas más vendidas y valoradas por los usuarios en México, sus más recientes lanzamientos como los Moto G6 Plus, el Motorola One y el Moto Z3 Play han tenido buena aceptación en nuestro país, sin embargo, la firma ya se está preparando para el lanzamiento en nuestro país de los nuevos Moto G7.

Durante las últimas semanas se han estado filtrando datos e imágenes de los nuevos Moto G7 Play, G7 y G7 Plus. Por lo que sabemos hasta ahora, los Moto G7 serán los primeros de esta familia con notch, aunque no será un notch como el del Motorola One, sino que será uno más parecido al del OnePlus 6T, es decir, será un notch de gota.

También te puede interesar: Nintendo 'humilla' a PlayStation en esta comparativa (Video)

El IFT homologa nuevos dispositivos de Motorola

Según el registro obtenido por Motorola ante la IFT, vemos que hay tres nuevos dispositivos homologados, cuyos números de modelo son XT1965-2, XT1955-2 y XT1952-2, cuyas solicitudes fueron expedidas el pasado mes de noviembre.

Aunque sabemos que no dice explícitamente que se trata de los nuevos Moto G7, G7 Play y G7 Plus, pero con base en que son 3 modelos y con que estos mismos modelos también se homologaron en la FCC (que es como la IFT pero en los Estados Unidos).

Otro detalle importante es que tenemos dos eventos internacionales muy cerca, uno es el CES y otro es el Mobile World Congress, y aunque se ve difícil que la presentación sea en la Vegas durante el CES, es probable que conozcamos los Moto G7 en el MWC de Barcelona en febrero.

Respecto a las especificaciones no se ha dicho nada nuevo, pero es un hecho que seguiremos teniendo equipos construidos en cuerpo de cristal, cámaras duales, puerto USB-C y procesadores Snapdragon, incluso el Moto G7 Plus podría ser de los pocos que tenga el Snapdragon 710.

Habrá que esperar a las próximas semanas para tener más información al respecto, pero no olvidemos que México es uno de los principales mercados para Motorola, por lo que probablemente no tengamos que esperar demasiado para su lanzamiento en México después de su presentación.