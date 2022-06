Elon Musk amenazó el lunes con retirar su oferta de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter, y acusó a la compañía de negarse a darle información sobre sus cuentas de usuarios falsos.

Los abogados del director general de Tesla y SpaceX hicieron la amenaza en una carta dirigida a Twitter, que la plataforma incluyó en una solicitud a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La carta señala que Musk ha pedido varias veces la información desde el 9 de mayo, más o menos un mes después de hacer su oferta para comprar la compañía, alegando que ello le permitiría evaluar cuántas de los 229 millones de cuentas de la compañía son en realidad de usuarios falsos.

Una agencia de noticias de Estados Unidos envió un mensaje a Twitter con la intención de pedir sus comentarios al respecto.

Los abogados del empresario señalaron en la carta que Twitter ha ofrecido únicamente proporcionar detalles de los métodos de prueba de la compañía, pero sostuvieron que eso “equivale a rechazar las solicitudes de datos del señor Musk”.

El CEO de Tesla quiere los datos para que pueda hacer su propia verificación de lo que, según él, son las metodologías laxas de Twitter.

El pasado 13 de mayo Elon Musk había prendido las alarmas, tras anunciar que sus planes para adquirir Twitter estaban en “suspensión temporal”, pues está a la espera de la cifra exacta de cuentas de spam y falsas que existen en la plataforma de redes sociales, en un nuevo giro en medio de indicios de turbulencias internas causadas por la oferta de compra.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn