Negocios mexicanos crecen más durante la pandemia que en años anteriores

Mientras pasan los meses parece que la pandemia no hace más que empeorar, sin embargo, hay un fenómeno que tiene sorprendida a buena parte de la población: muchos negocios siguen creciendo, incluso mostrando porcentajes de ganancias mayores a los que registraban antes de la llegada de la enfermedad.

No es un fenómeno inexplicable o conspirativo, sino que se basa en grandes inversiones a nivel nacional, así como el desarrollo de estrategias para sortear las limitaciones de la pandemia y posicionar nuevas formas de consumo que solo habían calado en las economías más grandes del mundo. Pero, ¿cómo sería este crecimiento?

La Bolsa en su mejor nivel

Uno de los datos que confunde a muchos es que, según los reportes más recientes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró el lunes 18 de enero con el mejor rendimiento que ha visto en los últimos 2 años. El Índice de Precios y Cotizaciones del centro bursátil cerró la jornada en 46.458 puntos, su mejor nivel desde el 2018 y el segundo mejor de América por detrás de Chile.

Con la pandemia que nos afecta parecería imposible que el índice muestre un crecimiento como el visto en los últimos meses, sin embargo, lo cierto sería que muchas de las empresas que cotizan en la Bolsa habrían sido capaces de desarrollar estrategias para mantener la operatividad aún con todas las limitaciones que presenta el mercado mexicano.

Para los inversionistas, esto sería una demostración de fuerza y un indicio de que muchas de estas empresas podrían potenciar su dominio en determinados sectores de la economía, lo que se traduce en ganancias aún más jugosas. Cemex, América Móvil, Nemal y Alfa A estarían entre las de mayor crecimiento durante las últimas semanas.

Los supermercados se potencian

Por ejemplo, Walmart está entre las empresas de mayor crecimiento durante la pandemia. Esto sería gracias a una estrategia de inversión enfocada en digitalizar el consumo, proveer alternativas al consumo en establecimientos físicos, y crear beneficios de pago y financiamiento para clientes según su entidad bancaria de preferencia.

Podemos ver incluso que, entre las ofertas de Walmart es posible encontrar una campaña de pago en cuotas sin interés para clientes de BBVA, Citibanamex, HSBC, Banorte, American Express, entre varias otras.

Aunque no todos los supermercados han crecido igual que esta empresa durante la pandemia, desde junio se registran cifras récord en cadenas como Cornershop, La Comer, Jüsto, Bodega Aurrerá, Soriana, entre muchos otros, demostrando que el desarrollo de estrategias como esta no solo es posible, sino que además es capaz de generar ganancias en el contexto de la pandemia.

Esto no aplica a todos

Esta no es una realidad que se viva en la mayoría de los negocios, sino específicamente en aquellos que operan en industrias “inmunes” a la pandemia. Si bien todos los sectores de la economía estarían trastocados por el virus, lo cierto es que muchos serían incapaces de responder.

Ejemplos de esto pueden incluir a los pequeños negocios minoristas que no tienen una flota para el envío a domicilio, que no cuentan con proveedores capaces de brindar precios de descuento por temporada, o que no pueden digitalizarse de forma efectiva por falta de fondos. Lo mismo ocurriría en industrias dependientes de la movilidad e interacción social como el turismo, los cines o gimnasios.

El crecimiento de sectores específicos requiere un análisis a profundidad, ya que este no representa necesariamente una mejora para la economía local. Sin embargo, la innovación que está surgiendo de estas estrategias empresariales pueden significar un antes y un después en la manera en la que los mexicanos consumen y hacen negocios.