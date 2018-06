Agencia

JAPÓN.- SNK ha anunciado la fecha de lanzamiento y el precio de la Neo Geo Mini en Japón. De momento la compañía todavía no ha revelado cuándo llegará la versión internacional a otros mercados y cuánto costará en otros países, pero se prevé que no tardaremos mucho en saberlo.

El lanzamiento de la Nintendo Classic Mini: NES supuso todo un bombazo y abrió la puerta a una tendencia a la que ya se han sumado muchas marcas: las consola retro en miniatura. A ésta le han seguido la SNES Classic Mini y los rumores apuntan a que pronto llegará también la Nintendo 64 Classic Mini, la Mega Drive Mini de SEGA aterrizará este año y también está por llegar la Atari VCS.

SNK no ha querido ser menos, y con motivo de su 40 aniversario ha preparado una versión en miniatura de su mítica máquina recreativa que triunfó en la década de los 90. La compañía nipona anunció su nueva consola retro el pasado mes de mayo, que llegará en dos versiones, una para Japón y otra para el mercado internacional. El sistema contará con 40 videojuegos clásicos instalados, entre los que no faltarán las sagas Metal Slug o King of Fighters.

La Neo Geo Mini está equipada con una pantalla a color de 3,5 pulgadas para poder jugar en modo portátil y también se puede conectar a la pantalla del televisor. Tiene un joystick integrado con la palanca y cuatro botones, y también se comercializará un gamepad en dos colores inspirado en el de Neo Geo CD. Durante la celebración del E3 2018 pudimos ver los primeros vídeos que muestran a la pequeña consola en acción.

A pesar de que ya conocíamos prácticamente todos los detalles de la Neo Geo Mini, lo que no sabíamos era su precio y su fecha de lanzamiento. Ahora, SNK ha lanzado un comunicado de prensa para informar que la consola saldrá a la venta en Japón el próximo 24 de julio a un precio de 11.500 yenes, unos 90 euros al cambio actual. El precio de los gamepads será de 2.778 yenes, unos 20 euros.

Como decíamos, de momento la fecha de lanzamiento y el precio en Europa no han sido revelados, aunque se espera que llegará este mismo verano.

@luiss_cha doing some bugs on 2002 NeoGeo mini console at #E3, legit arcade feeling, Metal Slug and the other different games are really fun 2 play here too. Had an amazing experience and I would definitely recommend it 2 friends! If you are a Neo Geo/SNK fan this is a must have! pic.twitter.com/d9o1NyJPm0