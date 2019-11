“Algo salió mal…” Netflix se cae a nivel mundial

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Algo salió mal…” Es el mensaje que frustró a más de una persona esta mañana al no poder usar su cuenta de Netflix. La compañía anunció este jueves que la plataforma experimenta problemas a nivel mundial.

Usuarios reportaron la caída alrededor de las 08:00 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Los reportes de los usuarios señalan que el 18% de las fallas se presentan al momento de iniciar la sesión, 12% no puede ingresar al sitio web y 68% no puede reproducir video.

También te puede interesar: ¿Netflix gratis en tu paquete Telmex?

Según eleconomista.es, cuando los usuarios trataban de conectarse a Netflix desde el smartphone les aparecía un mensaje en el que se explicaba: “no se ha podido conectar con el servicio de Netflix. Vuelve a intentarlo más tarde”.

Si se accedía desde computadora o desde la aplicación de televisión, la interfaz sí funciona pero es a la hora de reproducir un contenido concreto aparecerá un mensaje indicando un “error inesperado” asegurando que algo ha fallado.

A través de su cuenta de Twitter de servicio al cliente, la aplicación hizo saber que están trabajando para solucionar los problemas que causaron la caída de su servidor.

Hey everyone. We're sorry for the inconvenience and we're working hard to fix this issue as quickly as possible. Check back here for updates. 👉https://t.co/8MV63jP8Ve