Plan económico con comerciales en Netflix llega a México

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y Netflix ya reveló la fecha en el que su nuevo plan Básico con comerciales llegará a México. Por ello aquí te decimos los cambios que tendrá esta modalidad “económica”.

El nuevo plan de la plataforma de streaming costará 99 pesos mensuales en territorio mexicano y llegará este primero de noviembre desde las 11:00 horas.

¿Pagar por contenido con comerciales?

Los expertos apuestan que el ingreso de publicidad a Netflix ayude a cambiar de manera positiva el rendimiento de las acciones más débiles de 2022.

La medida se tomó debido a que las acciones de la empresa se han desplomado un 60%, esto convierte a la plataforma en la cuarta empresa con peor desempeño en el índice de Nasdaq 100.

¿Qué incluye el Plan Básico con comerciales?

Los comerciales tendrán una duración de 15 a 30 segundos y aparecerán antes y durante la película, serie o documental que escoja el suscriptor.

Además incluye lo siguiente:

Calidad de video hasta 720p/HD.

Tanto el plan Básico como el Básico con anuncios tendrán un promedio de cuatro a cinco minutos de anuncios por hora.

tendrán un promedio de cuatro a cinco minutos de anuncios por hora. Restricción de series y películas debido a las licencias.

No tendrás disponible la opción de Descargar contenido.

Los beneficios que incluye el plan económico:

Acceso a una gran variedad de series y películas.

Experiencia de visualización personalizada.

Disponibilidad en una gran variedad de TV y dispositivos móviles.

Posibilidad de cambiar o cancelar el plan en cualquier momento.

Según el comunicado de Netfliz, los comerciales estarán enfocados con las preferencias del cliente: el país y anuncios semejantes al contenido que elija.

El nuevo plan Básico con anuncios estará disponible en diferentes países como: Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Corea, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido.