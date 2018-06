Así fue la conferencia de Nintendo en la E3 2018

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Nintendo llega al E3 2018 en un estado de forma un tanto extraño. Después de un primer año de vida apabullante para Nintendo Switch, habiendo recibido dos de los mejores videojuegos de la historia, la compañía ha levantado el pie del acelerador y la primera mitad del presente año está siendo notablemente descafeinada. Así, deberíamos estar ante un Nintendo Direct que nos emocionara pero parece que, más allá de la presencia capital de Super Smash Bros, es difícil esperar grandes sorpresas, indicó el portal Hipertextual en su sitio web.

Nintendo ha empezado a golpe de mecha y combate robótico de la mano de un misterioso proyecto de Marvelous.

Xenoblade Chronicles 2 anuncia su expansión DLC con el nombre Torna: The Golden Country, saldrá a la venta el próximo 14 de septiembre. Aquí os dejamos el trailer https://t.co/xO9flAshal

Otra, aunque pequeña, sorpresa. Nintendo ha desvelado un tráiler centrado en la primera gran expansión de Xenoblade Chornicles 2, Torna: The Golden Country.

Siguiendo con novedades, Nintendo ha mostrado la primera entrega de la saga de minijuegos para su consola híbrida. Han resaltado, además, las posibilidades de utilizar la máquina en modo tabletop y adaptar ciertos minijuegos a nuestro estilo. Llegará el 5 de octubre.

