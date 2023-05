Nintendo Live 2023 Seattle establece fecha de realización

Nintendo Live 2023 en Seattle, Estados Unidos se llevará acabo entre el 1 y el 4 de septiembre de este 2023, es importante destacar que es la primera vez que el evento se realizará fuera de Japón.

El evento es uno de los más anticipados para los fanáticos de los videojuegos, se están preparando eventos especiales como la realización de dos torneos uno de Splatoon 3 y otro de Mario Kart 8 Deluxe, se menciona que quienes quieran participar a partir de este día los interesados pueden inscribirse por medio de la página de Nintendo y deberán encarar un proceso clasificatorio que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo.

Los asistentes al evento podrán disfrutar de múltiples sorpresas que incluyen una tienda de productos de Nintendo, gameplays de juegos de Nintendo Switch, aunque por el momento no especificaron que títulos participaran y muchos más actividades para disfrutar en familia.

#NintendoLive 2023 will also host the Mario Kart 8 Championship 2023 and Splatoon 3 Championship 2023! Register for the qualifiers today and play for the chance to secure your tickets to Nintendo Live.



Register here: https://t.co/ELuPO0g9Ch pic.twitter.com/0kjiOryIcF