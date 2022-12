Nintendo y Microsoft firman acuerdo para compartir Call of Duty por 10 años

Microsoft anunció este miércoles que ha llegado a un acuerdo para que el exitoso videojuego Call of Duty esté disponible en Nintendo durante 10 años, una vez que se concrete su adquisición del fabricante del juego Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares.

La inesperada fusión está bajo estrecha vigilancia de los reguladores de Estados Unidos, Europa y otros lugares. Microsoft, fabricante de la popular consola de juegos Xbox, enfrenta la resistencia de Sony, creadora de la consola PlayStation y quien ha expresado ante las autoridades de competencia preocupación por perder acceso al “imprescindible” juego.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, agradeció por tuit a Nintendo, fabricante de la consola Switch, y dijo que la misma oferta estaba disponible para Sony.

Our acquisition will bring Call of Duty to more gamers and more platforms than ever before. That's good for competition and good for consumers. Thank you @Nintendo. Any day @Sony wants to sit down and talk, we'll be happy to hammer out a 10-year deal for PlayStation as well. https://t.co/m1IQxdeo6n